Вибори в США: Клімкін пояснив, що стоїть на кону для України

Результат президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада, не лише визначить курс для подальшого розвитку України.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

"Сьогодні все залежить від результатів у двох-трьох штатах - це Пенсильванія, Джоржіа, Невада, де наразі балансується. Останні дні Трамп показує кращі результати, він піднімається. Як на мене, ці результати непрезентативні. Головне, що ми маємо розуміти - це непроста і неприємна річ. Вибори точно не закінчаться 6 листопада, тобто і потім будуть якісь там "чорні лебеді" і складно буде приняти результати що одним, що іншим. Вони будуть готуватися до пристояння, вони будуть виснажені цим протистоянням на перспективу. Хто б там не був президентом - кожна розмова починається з Китаю, Азії... Штатів у Європі буде не просто менше, а набагато менше. І це означає, що нам цю Європу потрібно тримати мобілізованою не тільки в плані симпатії до нас", - сказав він.

Нагадаємо, цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. За місце в Білому домі боротимуться кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп і представниця Демократичної партії Камала Гарріс.

Обидва політики вже представили власних кандидатів на посаду віцепрезидента. Республіканець Джеймс Девід Венс послідовно виступає проти допомоги Україні.

Демократ Тім Волз відомий своєю підтримкою Києва і гострою критикою Трампа й Венса.

Фінальне національне опитування показало, що шанси кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і кандидата від Республіканської Дональда Трампа зрівнялися — вони мають по 49% голосів. Ще 2% виборців не визначилися.

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