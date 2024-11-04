Выборы в США: Климкин объяснил, что стоит на кону для Украины

Изменения в Конгрессе США после выборов будут иметь не меньшее влияние, чем фигура нового американского президента.

Результат президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября, не только определит курс для дальнейшего развития Украины.

Об этом в интервью Liga.net сообщил бывший глава МИД Павел Климкин.

"Сегодня все зависит от результатов в двух-трех штатах — это Пенсильвания, Джорджия, Невада, где сейчас балансируется. Последние дни Трамп показывает лучшие результаты, он поднимается. По-моему, эти результаты непрезентативные. Главное, что мы должны понимать — это непростая и неприятная вещь. Выборы точно не закончатся 6 ноября, то есть и потом будут какие-то "черные лебеди" и сложно будет принять результаты что одним, что другим. Будут готовиться к привостоянию, они будут истощены этим противостоянием на перспективу. Кто бы ни был президентом – каждый разговор начинается с Китая, Азии... Штатов в Европе будет не просто меньше, а гораздо меньше. И это значит, что нам эту Европу нужно держать мобилизованной не только в плане симпатии к нам", — сказал он.

Напомним, нынешние президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. За место в Белом доме сразятся кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и представительница Демократической партии Камала Гаррис.

Оба политика уже представили собственных кандидатов на должность вице-президента. Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс последовательно выступает против помощи Украине.

Демократ Тим Волз известен своей поддержкой Киева и острой критикой Трампа и Венса.

Финальный национальный опрос показал, что шансы кандидатки от Демократической партии Камалы Гаррис и кандидата от Республиканской Дональда Трампа сравнялись — у них по 49% голосов. Еще 2% избирателей не определились.

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