Состоятся ли переговоры с Путиным после выборов в США — CNN

Масштабы войны слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом.

Россия не будет готова сесть за стол мирных переговоров, независимо от того, кто окажется в Белом доме после президентских выборов в США.

Такое мнение высказали аналитики в комментариях CNN.

Эксперт по внешней политике Томас Грэм считает, что с любым потенциальным президентом США Путин будет пытаться использовать то, что он считает политической дисфункцией в Соединенных Штатах, а также "трещинами в единстве Запада".

Эти трещины могут возникнуть в форме сокращения помощи США администрацией Трампа и уменьшения роли в НАТО или раскола в Конгрессе США. Финансовое давление на европейских союзников также играет свою роль, а также разногласия с пророссийскими лидерами в НАТО в таких государствах-членах как Венгрия и Словакия.

"При отсутствии единства Запада, отсутствии четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь... у Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент", — добавил Грэм.

Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом, считают эксперты. Они утверждают, что это гораздо более широкий конфликт между Россией и Западом.

Научный сотрудник программы России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джон Лоу подчеркнул, что для Путина "Украина – это лишь средство достижения цели, а цель – дальнейшее ограничение влияния США в международных делах".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность России к перегорениям по прекращению войны в Украине будет зависеть, в частности, от выборов в Соединенных Штатах.

Горячие выборы в США! Кому из кандидатов прогнозируют победу?

Читайте также: