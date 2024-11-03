"Динамо" разгромило "Ингулец" в матче с 7 голами и вернулось на вершину УПЛ (видео)

"Динамо" разгромило "Ингулец" в домашнем матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 5:2 .

Уже на третьей минуте встречи "бело-синих" вывел вперед Владислав Ванат. На 25-й минуте преимущество киевлян удвоил Владислав Кабаев. На 34-й минуте петровцы ответили голом Сергея Кисленко.

В конце первого тайма подопечные Александра Шовковского довели дело до разгрома. На 39-й минуте мяч в свои ворота срезал игрок гостей Станислав-Нури Малыш. А на 44-й минуте Ванат забил свой второй гол, оформив дубль.

После перерыва "Ингулец" сократил отставание – на 58-й минуте своим уже третьим автоголом в нынешнем сезоне отличился 19-летний защитник столичного клуба Тарас Михавко.

Однако на 74-й минуте динамовцы вернули себе гандикап в три мяча – результативный удар нанес Николай Шапаренко.

Обзор матча "Динамо" – "Ингулец"

Благодаря этой победе "Динамо" (29 очков) вернуло себе лидерство в УПЛ. "Бело-синие" подвинули на второе место "Александрию", которую опережают по дополнительным показателям. "Ингулец" (5 пунктов) остался на последней строчке турнирной таблицы.

В следующем туре УПЛ подопечные Шовковского 10 ноября примут "Полесье", а команда Василия Кобина 8 ноября на выезде сыграет с "Левым Берегом".

Перед этим "Динамо" в четверг, 7 ноября, будет противостоять венгерскому "Ференцварошу" в поединке 4-го тура основной стадии Лиги Европы.

Читайте также:

"Александрия" вырвала победу над "Полесьем" и возглавила УПЛ (видео)

"Шахтер" перед Лигой чемпионов обыграл "Черноморец" и поднялся в топ-3 УПЛ (видео)

Футболист "Шахтера" получил дисквалификацию за грубый фол в матче УПЛ против "Динамо" (видео)