Экс-военком Борисов пытался оформить инвалидность, находясь в СИЗО

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов, подозреваемый в легализации незаконно полученного имущества, пытался оформить инвалидность. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

По материалам досудебного расследования Борисов провел около 15 месяцев в следственном изоляторе. В то же время за последние девять месяцев сторона защиты активно пыталась получить для него форму № 088/о, которая позволила бы направить подозреваемого на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для оформления группы инвалидности.

Также, согласно следствию, Борисов уволен из Вооруженных сил по состоянию здоровья и снят с военного учета. Это означает, что если суд сменит меру пресечения на другую, не предусматривающую содержания под стражей, Борисов сможет беспрепятственно пересечь государственную границу.

Сторона защиты утверждает, что Борисов имеет ряд заболеваний и требует постоянного наблюдения за такими специалистами, как ангиохирург, невропатолог и кардиолог. По их мнению, пребывание под стражей причиняет ему "нестерпимую боль и страдания".

Однако суд решил оставить Борисова под стражей, назначив ему альтернативную меру пресечения в виде залога, значительно уменьшив ее сумму — с 69,7 млн грн до 39,3 млн грн. В случае внесения этой суммы на депозитный счет суда у Борисова будет возможность выйти на свободу.

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