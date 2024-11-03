Динамо – Ингулец: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

В воскресенье, 3 ноября, "Динамо" сыграет против "Ингульца" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Перед началом 12-го тура киевляне с 26 очками после десяти сыгранных матчей возглавляют таблицу УПЛ, опережая по дополнительным показателям "Александрию". Петровцы занимают последнюю строчку, имея в своем активе 5 зачетных пунктов.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Ингулец" из Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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