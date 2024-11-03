Динамо – Інгулець: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 12-го туру чемпіонату України з футболу.

У неділю, 3 листопада, "Динамо" зіграє проти "Інгульця" в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Перед початком 12-го туру кияни з 26 очками після десяти зіграних матчів очолюють таблицю УПЛ, випереджаючи за додатковими показниками "Олександрію". Петрівці посідають останню сходинку, маючи у своєму активі 5 залікових пунктів.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Інгулець" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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