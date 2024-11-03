Чи відправить Кадиров до України 84 тисячі чеченців: оцінка політолога

В Центрі нацспротиву заявляють, що глава Чечні Рамзан Кадиров нібито готується відправити 84 тисячі кадировців до України.

Чи може піти на цей крок Кадиров, розповів політолог Вадим Денисенко в ефірі Radio NV.

Експерт називає цю цифру "достатньо міфологічною". Зокрема тому, що Кадиров беріг своїх людей. За словами Денисенка, 2022-го "був певний сплеск смертей серед чеченців, потім це пішло по експоненті донизу".

"Що таке 84 тисячі людей? Це майже тримісячна норма по збору контрактників в РФ. Вони по плану мають збирати 30 тисяч людей щомісяця, а збирається трошки менше. Вважається, що 25−26 тисяч. Тобто він зібрав фактично тримісячну норму людей-добровольців. Це для мене теж виглядає достатньо міфологічною історією", - наголошує політолог.

Також Денисенко говорить про той факт, що станом на 2024-й населення Чечні станом, згідно з офіційними даними, складає 1 мільйон 550 тисяч: більше половини - це жінки, 750 тисяч - це люди чоловічої статі, а тисяч 200 - це діти.

"Тобто уявити собі, що фактично з 500 тисяч дорослих чоловіків (плюс є після 16 років, їх достатньо велика кількість), тобто з 400 тисяч 85 — йде на війну з Чечні, — це неможливо за жодних обставин", - зауважив Денисенко.

Він переконаний: навіть якщо Кадиров щось і зібрав, то цифра 84 тисячі - перебільшена. Її експерт називає "піарною, ніж реальною можливістю".

"Просто щоб ви уявили: угруповання російських військ на Курщині - це 50 тисяч людей. На Донбасі (можу помилитися) 200 з копійками тисяч людей. Уявляєте, що це зараз нібито зібрана добровольцями третина бойової частини російської армії?.. [Загалом] російська армія [налічує] мільйон шістсот [штиків]. Чесно кажучи, все це виглядає, для мене достатньо [сумнівно], - наголосив він.

Нагадаємо, ЦНЦ повідомив з посиланням на власні джерела, що Кадиров збирається відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців. Вони нібито, добровільно доєднаються до армії РФ.

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