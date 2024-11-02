Кадиров збирається відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців – ЦНС

На якому саме напрямку їх задіють, наразі невідомо.

Глава Чечні Рамзан Кадиров відправляє на війну проти Україну чеченців. Йому вдалось зібрати 84 тисячі чоловік, які, нібито, добровільно доєднаються до армії РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Кадиров пишається тим, що йому вдалось уникнути мобілізації у підконтрольній йому республіці і виконати завдання Кремля.

"Кадиров планує відправити на війну проти України 84 тисячі чеченців. Він стверджує, що Чечня виконала всі завдання, поставлені Кремлем, щоб уникнути мобілізації. Тобто цю кількість терористів вдалося залучити "добровільно" і що люди повинні бути йому вдячні за це", – йдеться у повідомленні.

Росія почала активно залучати до війни представників різних нацменшин РФ, серед інших і чеченців.

"Маріонетковий режим буде ще активніше намагатися використати будь-яку можливість, щоб відправити чеченців та представників інших національних меншин РФ на фронт, служачи шизофренічним ідеям Путіна та його оточення", – зазначили представники спротиву.

Нагадаємо, Кадиров зізнався, що використовує українських військовополонених як живий щит для прикриття "стратегічних об’єктів".

Читайте також: