У листопаді збільшиться пенсія: кому і наскільки

В Україні у листопаді 2024-го пенсійні виплати збільшаться у тих, хто отримає право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів отримають грошову допомогу від ВПП ООН.

Кому і наскільки збільшать виплати, повідомляє NV/

Вже наступного місяця виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Втім, для цього є умова — пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Також у листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від ВПП ООН.

Як повідомлялося, в жовтні не всі пенсіонери отримали виплати. Обмеження торкнуться осіб, що мають статус ВПО, який вони отримали до 24 лютого 2024 року, а ідентифікацію не пройшли.

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