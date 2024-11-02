Втрати РФ в Україні перевалили за 690 тисяч осіб

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати противника станом на ранок 2 листопада орієнтовно склали близько 697 680 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб
- танків ‒ 9170 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17)
- артилерійських систем – 20076 (+37)
- РСЗВ – 1244
- засоби ППО ‒ 994
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28)
- крилаті ракети ‒ 2628
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76)
- спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)
Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.
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