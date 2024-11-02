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Втрати РФ в Україні перевалили за 690 тисяч осіб

Втрати РФ в Україні перевалили за 690 тисяч осіб

Російський окупант / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 2 листопада орієнтовно склали близько 697 680 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб 
  • танків ‒ 9170 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 18487 (+17) 
  • артилерійських систем  – 20076 (+37) 
  • РСЗВ – 1244 
  • засоби ППО ‒ 994 
  • літаків – 369
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18117 (+28)
  • крилаті ракети ‒ 2628 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76) 
  • спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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