Втрати РФ в Україні перевалили за 690 тисяч осіб

Загальні бойові втрати противника станом на ранок 2 листопада орієнтовно склали близько 697 680 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 02.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 697 680 (+1270) осіб

танків ‒ 9170 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 18487 (+17)

артилерійських систем – 20076 (+37)

РСЗВ – 1244

засоби ППО ‒ 994

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18117 (+28)

крилаті ракети ‒ 2628

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 28114 (+76)

спеціальна техніка ‒ 3583 (+4)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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