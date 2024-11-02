В Україні можуть знизитися зарплати 2025 року: яка причина

Зарплати українців можуть зменшитися вже 2025 року.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Голос" Галина Васильченко.

"По суті зарплати знижуватимуться, прописаний законопроєкт про підвищення податків. Ми пам’ятаємо, що він передбачає підвищення військового збору до 5%", - сказала Васильченко.

Вона пояснила, що усі наймані працівники повинні будуть платити цю суму до державного бюджету України зі своїх зарплат. Тож коли президент України Володимир Зеленський підпише закон про податки, то заробітні плати зменшаться.

Раніше повідомлялося, що за даними Нацбанку, середньомісячна зарплата в першому кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, оскільки підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників.

Нагадаємо, що від 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

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