Потери РФ в Украине перевалили за 690 тысяч человек

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери противника по состоянию на утро 2 ноября ориентировочно составили около 697680 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 окупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 697 680 (+1270) человек
- танков ‒ 9170 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 18487 (+17)
- артиллерийских систем – 20076 (+37)
- РСЗО – 1244
- средства ПВО – 994
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28)
- крылатые ракеты ‒ 2628
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76)
- специальная техника ‒ 3583 (+4)
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
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