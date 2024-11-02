Потери РФ в Украине перевалили за 690 тысяч человек

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 2 ноября ориентировочно составили около 697680 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 окупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 697 680 (+1270) человек

танков ‒ 9170 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 18487 (+17)

артиллерийских систем – 20076 (+37)

РСЗО – 1244

средства ПВО – 994

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28)

крылатые ракеты ‒ 2628

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76)

специальная техника ‒ 3583 (+4)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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