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Потери РФ в Украине перевалили за 690 тысяч человек

Потери РФ в Украине перевалили за 690 тысяч человек

Российский оккупант / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери противника по состоянию на утро 2 ноября ориентировочно составили около 697680 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1270 окупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 697 680 (+1270) человек
  • танков ‒ 9170 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 18487 (+17)
  • артиллерийских систем – 20076 (+37)
  • РСЗО – 1244
  • средства ПВО – 994
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28)
  • крылатые ракеты ‒ 2628
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76)
  • специальная техника ‒ 3583 (+4)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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