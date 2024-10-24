Как изменится тактика ВС РФ зимой: ответ военного

Со сменой погоды и приходом морозов у российских оккупантов изменится тактика на поле боя.

Об этом в эфире телемарафона 24 октября сообщил глава разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" капитан Нацгвардии Владимир Назаренко.

Военный объяснил, что морозы усложняют логистику – дороги размываются, особенно после военной техники. Кроме того, зимой тяжелый быт и сложные физические условия.

"ВС РФ делают ставку на малые группы и преимущество в живой силе. Однако из-за размытых дорог зимой врагу придется несколько менять тактику. Враг делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе. Но очевидно, что на скутерах и мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог, поэтому враг будет пробовать передвигаться пешком, как их там называют "червями". По ним будут отрабатывать FPV, минометы, гранатометы, артиллерия", — сказал Назаренко.

Ранее стало известно, что российские войска не планируют подготовку к зимним условиям на фронте. Они сосредоточены на достижении своих целей до наступления холодов.

В то же время, украинские войска активно готовятся к зиме, что осложнит россиянам штурм украинских позиций, когда придут холода.

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