Тисяча від Зеленського: хто не отримає грошей

Українці отримають допомогу від держави вже у грудні.

В Україні від 1 грудня завдяки новій програмі "єПідтримка" можна буде отримати одну тисячу гривень фінансової підтримки. Втім отримати кошти зможуть не всі.

Про це йдеться у матеріалі РБК.Україна.

Зазначається, що виданню вдалося уточни, що, з огляду на попередні програми з підтримки населення в період COVID, до нової програми "єПідтримка" долучиться не більш 15 мільйон осіб. Українці, що перебувають за межами країни, будуть позбавлені цієї підтримки.

"Ті, хто зараз живе за кордоном як біженці, не матимуть можливості отримати гроші. Їхнє перерахування проводитиметься після верифікації місця розташування претендента", - ідеться в публікації.

Зауважимо, що повністю юридично оформити програму виділення по тисячі гривень допомоги (тобто ухвалити відповідне рішення Кабміну), планують до середини листопада. Таким чином людей був час до 1 грудня оформити картки "Національного кешбеку".

Нагадаємо, 25 жовтня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка". Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

Кожному – по 1000 грн! Зеленський анонсував нову програму підтримки українців

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