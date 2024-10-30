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Через ворожу атаку в Херсоні зупинились тролейбуси

Через ворожу атаку в Херсоні зупинились тролейбуси

Тролейбус

Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

У Херсоні внаслідок російських обстрілів 30 жовтня тимчасово не працюють тролейбуси.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні було пошкоджено контактну мережу, через що запинився рух тролейбусів.

Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Згодом МВА поінформувала, що станом на 8:00 на маршрутах міста працюють 56 автобусів. 20 тролейбусів – заплановано.

КП "ХКТС":

  • 2 - 1
  • 3 - 1
  • 4 - 7
  • 5 - 5
  • 6 - 1
  • 10 - 1
  • 14 - 6
  • 17 - 1
  • 25 - 1
  • 33 - 1

ПрАТ "Ремпобуттехніка Херсон":

  • 35 - 1
  • 47 - 6

ПП "Корнет-Стиль":

  • 8 - 2
  • 20 - 5
  • 48 - 5

ПП "Союзавто":

  • 7 - 3

ПФ "МИС":

  • 16 - 4

ФОП Присяжний А.В.:

  • 38 - 7

МКП "Херсонелектротранс":

  • 4 - 2
  • 8 - 5
  • 9 - 5
  • 11 - 2
  • 12 - 6

Нагадаємо, у Херсоні російський дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги.

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