Через ворожу атаку в Херсоні зупинились тролейбуси

Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять аварійно-відновлювальні роботи.
У Херсоні внаслідок російських обстрілів 30 жовтня тимчасово не працюють тролейбуси.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні було пошкоджено контактну мережу, через що запинився рух тролейбусів.
Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Згодом МВА поінформувала, що станом на 8:00 на маршрутах міста працюють 56 автобусів. 20 тролейбусів – заплановано.
КП "ХКТС":
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ПрАТ "Ремпобуттехніка Херсон":
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ПП "Корнет-Стиль":
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ПП "Союзавто":
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ПФ "МИС":
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ФОП Присяжний А.В.:
- 38 - 7
МКП "Херсонелектротранс":
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Нагадаємо, у Херсоні російський дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги.
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