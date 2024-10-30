Через ворожу атаку в Херсоні зупинились тролейбуси

У Херсоні внаслідок російських обстрілів 30 жовтня тимчасово не працюють тролейбуси.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні було пошкоджено контактну мережу, через що запинився рух тролейбусів.

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Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Згодом МВА поінформувала, що станом на 8:00 на маршрутах міста працюють 56 автобусів. 20 тролейбусів – заплановано.

КП "ХКТС":

2 - 1

3 - 1

4 - 7

5 - 5

6 - 1

10 - 1

14 - 6

17 - 1

25 - 1

33 - 1

ПрАТ "Ремпобуттехніка Херсон":

35 - 1

47 - 6

ПП "Корнет-Стиль":

8 - 2

20 - 5

48 - 5

ПП "Союзавто":

7 - 3

ПФ "МИС":

16 - 4

ФОП Присяжний А.В.:

38 - 7

МКП "Херсонелектротранс":

4 - 2

8 - 5

9 - 5

11 - 2

12 - 6

Нагадаємо, у Херсоні російський дрон атакував автомобіль швидкої медичної допомоги.

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