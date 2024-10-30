Армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти: мапи DeepState

Росіяни мають успіхи.
Армія РФ просувається далі в Донецькій області. Окупантам вдалося захопити два населені пункти в регіоні.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
Зазначається, що російські військові окупували Богоявленку та Новоукраїнку.
"Ворог також просунувся у Селидовомута Ясній Поляні", - повідомляють аналітики.
Як повідомлялося, окупанти закріплюються на напрямку Часового Яру. Втім, серйозного успіху в цьому місті загарбники наразі не мають.
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