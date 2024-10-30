Армія РФ просунулася на Донеччині та захопила ще два населені пункти: мапи DeepState

Армія РФ просувається далі в Донецькій області. Окупантам вдалося захопити два населені пункти в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що російські військові окупували Богоявленку та Новоукраїнку.

РФ окупувала кілька населених пунктів на Донеччині. Мапа DeepState.

"Ворог також просунувся у Селидовомута Ясній Поляні", - повідомляють аналітики.

Наступ РФ біля Селидового. Мапа DeepState.

Наступ РФ. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, окупанти закріплюються на напрямку Часового Яру. Втім, серйозного успіху в цьому місті загарбники наразі не мають.

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