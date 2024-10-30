Армия РФ продвинулась на Донбассе и захватила еще два населенных пункта: карты DeepState

Россияне имеют успехи.
Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Оккупантам удалось захватить два населенных пункта в регионе.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Отмечается, что российские военные оккупировали Богоявленко и Новоукраинку.
"Враг также продвинулся в Селидовому и Ясной Поляне", — сообщают аналитики.
Как сообщалось, оккупанты закрепляются на направлении Часового Яра. Впрочем, серьезного успеха в этом городе захватчики не имеют.
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