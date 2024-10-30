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Армия РФ продвинулась на Донбассе и захватила еще два населенных пункта: карты DeepState

Армия РФ продвинулась на Донбассе и захватила еще два населенных пункта: карты DeepState

Российский танк. / Фото: Associated Press

Россияне имеют успехи.

Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. Оккупантам удалось захватить два населенных пункта в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что российские военные оккупировали Богоявленко и Новоукраинку.

РФ оккупировала несколько населенных пунктов в Донецкой области. Карта DeepState. / ©
РФ оккупировала несколько населенных пунктов в Донецкой области. Карта DeepState.

"Враг также продвинулся в Селидовому и Ясной Поляне", — сообщают аналитики.

Наступление РФ у Селидового. Карта DeepState. / ©
Наступление РФ у Селидового. Карта DeepState.
Наступление РФ. Карта DeepState. / ©
Наступление РФ. Карта DeepState.

Как сообщалось, оккупанты закрепляются на направлении Часового Яра. Впрочем, серьезного успеха в этом городе захватчики не имеют.

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