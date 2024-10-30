Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 30 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 693 640 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1560 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 693 640 (+1560) осіб,

танків ‒ 9137 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18433 (+29) од,

артилерійських систем – 19955 (+38) од,

РСЗВ – 1242 (+1) од,

засоби ППО ‒ 986 (+2) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17979 (+40),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27840 (+91) од,

спеціальна техніка ‒ 3567 (+1).

Як повідомлялося,