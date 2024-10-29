РФ буде боротися за Селидове: чому для ворога важливе місто

Місто Селидове на Донеччині важливе для армії РФ. Ймовірно, загарбники планують використовувати його як військовий майданчик, а тому не знищують з артилерії.

Про це заявив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі "Громадського радіо".

Селидове розташоване у низині, а тому фактично не має тактичного військового сенсу. Втім, армія РФ може використовувати місто як військову базу, оскільки цей населений пункт не було знищено повністю.

"Селидове не було знищене артилерійським вогнем так, як це було з іншими містами - Авдіївкою, Соледаром, Бахмутом. Тому можна припустити, що це місто вони можуть використовувати як якийсь майданчик, де можуть облаштувати чи склади, чи штаби. Тобто вони якось хочуть це місто використовувати", - пояснив Гетьман.

З його слів, Росія планує захопити до зими ті населені пункти, з яких можна проводити контроль над дорогами. Це пов'язано з погодними умовами в зимовий період - дощем і снігом.

"Вона (зима - Ред.) у нас з відлигами. Рухатися полями буде практично неможливо. Треба контролювати дороги, якими можна пересуватися й підвозити те, що потрібно. Навіть, якщо ці дороги пошкоджені, вони все одно кращі, ніж їхати по полю, по багнюці. За це вони будуть боротися", - наголосив військовий експерт.

Як повідомлялося, окупанти закріплюються на напрямку Часового Яру. Втім, наразі серйозного успіху в цьому місті загарбники наразі не мають.

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