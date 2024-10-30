Росія наступає повільно, але збільшила темпи просування - ISW

Темпи наступу російських загарбників дещо зросли за останні кілька тижнів, однак вони все ще невеликі, щоб говорити, що війна вийшла зі стадії позиційної.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ряд західних ЗМІ вводять в оману своїх читачів, коли порівнюють темпи наступу росіян з наступами на початку війни та наступом у вересні 2024 року. Аналітики нагадали, що у березні 2024 року росіяни просувалися на фронті із середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день, що у 90 разів менше, аніж 14 квадратних кілометрів на день, як це відбувається зараз.

Експерти пишуть, що російські війська дійсно повільно просуваються вперед, але це не можна порівняти з тим, як швидко вони захопили величезні території на початку свого вторгнення.

Аналітики пишуть, що захоплення Вугледара та просування на інших ділянках фронту показують успіхи загарбників, але вони не відображають загального збільшення темпів російських наступів по всій лінії фронту, більшість якої не рухається взагалі.

Експерти припускають, що росіяни збільшили темпи наступу за наказом командування, яке хоче захопити максимально більші території перед погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт пояснив причини тактичних успіхів ворога на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що до кінця року Україна може бути змушена вийти з Курської області.

Читайте також: