Військовий експерт пояснив причини тактичних успіхів ворога на фронті

Росія має перевагу у живій силі, коефіцієнті вогневого ураження, а також цілковите панування у повітрі, що дозволяє їм просуватись на фронті.

Про це заявив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо.

Таким чином він прокоментував заяву народного депутата та військово Романа Костенка про необхідність зміни командування ЗСУ.

"Також це зовнішні фактори, такі як уповільнений характер військово-технічної підтримки нашої країни з боку стратегічних партнерів, і внутрішні фактори, зокрема, незадовільний стан інженерно-фортифікаційних споруд у Донецькій та Запорізькій областях. Це основний чинник який сприяв тактичним успіхам росіян, коли інженерно-фортифікаційні споруди в Донецькій області, на які було виділено 17 млрд грн, нагадують Потьомкінські села", - зазначив Снєгирьов.

За його словами, на Курахівському напрямку повідомляють, що система інженерно-фортифікаційних споруд побудована без урахування реальних потреб Збройних Сил України та характеру російського наступу на цій ділянці фронту.

"Аналогічна ситуація і на Покровському напрямку. Причому неодноразово наголошувалось, що представники військово-цивільних адміністрацій Селидового та Мирнограда займалися відвертим відмиванням грошей, а не будівництвом інженерно-фортифікаційних споруд. Ось з чого Костенко має почати, з перевірки стану інженерно-фортифікаційних споруд, і не лише в Донецькій, але й у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в засекреченій частині Плану перемоги Зеленський просить надати Україні ракети "Томагавк".

Крім того, ми раніше інформували, що до кінця року Україна може бути змушена вийти з Курської області.

Читайте також: