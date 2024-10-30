Военный эксперт объяснил причины тактических успехов врага на фронте

Россия имеет преимущество в живой силе, коэффициенте огневого поражения, а также полное господство в воздухе, что позволяет продвигаться на фронте.

Об этом заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире Эспрессо.

Таким образом, он прокомментировал заявление народного депутата и военно Романа Костенко о необходимости смены командования ВСУ.

"Также это внешние факторы, такие как замедленный характер военно-технической поддержки нашей страны со стороны стратегических партнеров, и внутренние факторы, в частности неудовлетворительное состояние инженерно-фортификационных сооружений в Донецкой и Запорожской областях. Это основной фактор, который способствовал тактическим успехам россиян, когда инженерно -Фортификационные сооружения в Донецкой области, на которые было выделено 17 млрд грн, напоминают Потемкинские села", — отметил Снегирев.

По его словам, на Кураховском направлении сообщается, что система инженерно-фортификационных сооружений построена без учета реальных потребностей Вооруженных Сил Украины и характера российского наступления на этом участке фронта.

"Аналогичная ситуация и на Покровском направлении. Причем неоднократно отмечалось, что представители военно-гражданских администраций Селидового и Мирнограда занимались откровенным отмыванием денег, а не строительством инженерно-фортификационных сооружений. Вот с чего Костенко должен начать, с проверки состояния инженерно-фортификационных сооружений, и не только в Донецкой, но и в Днепропетровской и Запорожской областях», – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в засекреченной части Плана победы Зеленский просит предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Кроме того, мы ранее информировали, что до конца года Украина может быть вынуждена выйти из Курской области.

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