Президент США прокомментировал ситуацию с выборами в Грузии

Он призвал власть и оппозицию к переговорам по прекращению политического кризиса.

Презент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал состоявшиеся накануне выборы в парламент Грузии и призвал к "восстановлению их честности".

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В сообщении указывается, что Байден обеспокоен тем, что власти Грузии отходят от принципов демократии, в частности, принятием законов, копирующих российское законодательство по ограничению прав и свобод граждан.

"Парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными случаями злоупотребления административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей", — отметил он.

Президент США призвал к прозрачному расследованию всех нарушений, отмене законов, ограничивающих свободу собраний и высказываний, а также к началу переговоров со всеми политическими силами для возобновления избирательного процесса.

"Призываем все стороны неукоснительно соблюдать верховенство прав и базовых свобод, которые являются основой евроатлантического будущего Грузии", — резюмировал американский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Грузии заявила о тотальной фальсификации во время выборов в парламент.

Кроме того, мы ранее информировали, что дипломат объяснил, куда теперь будет дрейфовать Грузия.

Читайте также: