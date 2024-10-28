"О НАТО можно забыть": дипломат объяснил, куда теперь будет дрейфовать Грузия

Если власти Грузии удастся удержаться и выборы в парламент будут легитимизированы, то о движении Грузии в НАТО можно забыть.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал грузинский дипломат Арчил Цинцадзе.

"Уже подсчитано более 99% бюллетеней и "Грузинская мечта" набирает более 55% голосов. Если эта партия останется у власти, то страна, думаю, не совсем будет двигаться в Европу. Думаю, что страна будет придерживаться нейтралитета, который очень нравится Российская Федерация. В то же время Грузия не будет масштабно усиливать свое сотрудничество с Россией.

Дипломат отметил, что дальнейшее развитие событий в Грузии будет зависеть от попыток легитимизировать выборы.

"Еще хотел отметить, что в этой ситуации многое зависит от позиции Запада. В частности, предоставит ли на Западе возможность "Грузинской мечте" легитимизировать выборы. Также и у оппозиции есть немало демократических инструментов, чтобы не дать "Грузинской мечте" легитимизировать результаты этих выборов" ", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Грузии заявил, что новое правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции.

Кроме того, мы ранее информировали, что грузинская оппозиция не признает результаты голосования и созывает акции протеста.

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