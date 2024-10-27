Эксперт объяснил, почему ошибочно считать Грузию пророссийской страной

Парадокс Грузии состоит в том, что в стране политики пророссийские и проевропейское общество.

Некоторые украинские аналитики безосновательно утверждают, что Грузия превратилась в пророссийскую страну, совершенно не соответствующую действительности.

Об этом заявил магистр внешней политики, докторант Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины, кандидат философских наук Андрей Бузаров, передает Укринформ.

Выступая на круглом столе "Парламентские выборы в Грузии 2024", организованном грузино-украинским культурно-художественным центром, он отметил, что информационному пространству нужно расставить четкие акценты.

"Есть правящая политическая элита, которая занимает откровенно пророссийские позиции, и есть общество, отстаивающее совершенно противоположную позицию. Это нужно учитывать", — сказал Бузаров.

По его словам, парадокс Грузии состоит в том, что в стране "политики пророссийские, а общество проукраинское и проевропейское".

"Они пока сосуществуют, но рано или поздно это изменится", — спрогнозировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что два экзитпола кардинально противоречат друг другу на парламентских выборах в Грузии.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время выборов в Грузии произошла массовая драка у офиса оппозиционной партии.

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