После атаки беспилотников в Сумах исчез свет – ЦПД

Враг использует все возможное для ударов по тылу.

В результате российской атаки ударными беспилотниками в ночь на 27 октября в Сумах исчез свет.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он заявил, что враг в настоящее время использует все возможное для ударов по тылу, кроме того, что используется на фронте.

"В Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов", также под атакой Киев. Сейчас тяжело, Россия применяет все, что может для ударов по тылу, кроме атак на фронте. Нужно держаться вместе", — написал Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия ударила по инфраструктуре Сум и Конотопа.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, в каких регионах зимой будет самая сложная ситуация со светом.

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