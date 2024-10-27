Після атаки безпілотників у Сумах зникло світло - ЦПД

Ворог використовує все можливе для ударів по тилу.

В результаті російської атаки ударними безпілотниками в ніч проти 27 жовтня у Сумах зникло світло.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він заявив, що наразі ворог використовує все можливе для ударів по тилу, окрім того, що використовується на фронті.

"В Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів", також під атакою Київ. Зараз важко, Росія застосовує все, що може для ударів по тилу, окрім атак на фронті. Потрібно триматися разом", - написав Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по інфраструктурі Сум і Конотопа.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, в яких регіонах взимку буде найскладніша ситуація зі світлом.

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