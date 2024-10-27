Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;
- БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
- БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;
- БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини.
Крім того, ми раніше інформували, що в одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами".
Читайте також: