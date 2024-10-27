Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;

БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;

БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;

БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини.

Крім того, ми раніше інформували, що в одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами".

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