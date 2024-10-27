Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;
  • БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
  • БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;
  • БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини.

Крім того, ми раніше інформували, що в одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація