День української писемності та мови 2023 року: вірші, проза, картинки

День української писемності та мови від 28 липня 2023 року українці будуть святкувати 27 жовтня (раніше — 9 листопада). Це свято припадає на церковний день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця.

Привітання з Днем української писемності та мови: проза і вірші

Вітаємо вас, дорогі українці, з Днем української писемності та мови! Хочемо побажати вам безмежної любові до нашого дивовижного слова, яким користувалися відомі на увесь світ поети та письменники. Бажаємо вам завжди бути грамотними та шанувати здобутки видатних українських літераторів.

День української писемності та мови / Фото: ТСН.ua

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Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім'я твоє

Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.

(Дмитро Павличко)

День української писемності та мови / Фото: ТСН.ua

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Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців.

День української писемності та мови / Фото: ТСН.ua

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Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде. Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

Прислухайтесь, як океан співає -

Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово — це перлина,

Це праця, це натхнення, це людина.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля,

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

(Максим Рильський)

День української писемності та мови / Фото: ТСН.ua

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Вітає з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.