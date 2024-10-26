На Закарпатті ухилянтам пропонували виконати карколомний трюк

Утікач з України мав на ходу заскочити до потяга

Група зловмисників на Закарпатті вигадала карколомний спосіб переправляння ухилянтів через кордон міжнародним потягом “Чоп-Будапешт”. Для цього втікачу з України потрібно було на ходу заскочити у вагон.

Як повідомили у поліції, організатором схеми був 46-річний мешканець Ужгорода.

Він залучив до “справи” 53-річного спільника та двох виконавців. Один із підручних був неповнолітнім, який повинен був офіційно пройти митний та прикордонний контролі, а коли потяг вирушить з міжнародної станції, — відчинити двері попередньо обумовленого вагона.

За схемою зловмисників, утікач мав на ходу заскочити до потяга за допомогою іншого виконавця.

За таку ризиковану посадку на потяг пасажир мав заплатити 10 тисяч доларів.

Під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці впіймали усіх задіяних в схемі осіб “на гарячому”.

Організатору схеми та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

В адміністративному порядку затримано і обох підручних, які допомагали ухилянту сісти на потяг, зокрема й неповнолітнього. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали рекордну групу ухилянтів – 38 порушників одночасно намагалася потрапити до Угорщини.

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