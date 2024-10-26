На Закарпатье уклонистам предлагали выполнить опасный трюк

Беглец из Украины должен был на ходу заскочить к поезду

Группа злоумышленников на Закарпатье придумала опасный способ переправки уклонистов через границу международным поездом "Чоп-Будапешт". Для этого беглецу из Украины нужно было на ходу заскочить в вагон.

Как сообщили в полиции, организатором схемы был 46-летний житель Ужгорода.

Он привлек к "делу" 53-летнего сообщника и двух исполнителей. Один из подручных был несовершеннолетним, который должен был официально пройти таможенный и пограничный контроль, а когда поезд отправится с международной станции, — открыть двери предварительно оговоренного вагона.

По схеме злоумышленников, беглец должен был на ходу заскочить в поезд с помощью другого исполнителя.

За такую рискованную посадку на поезд пассажир должен был заплатить 10 тысяч долларов.

Во время контроля за совершением преступления правоохранители поймали всех задействованных в схеме лиц с поличным.

Организатору схемы и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ.

В административном порядке задержаны и оба подручных, которые помогали уклонисту сесть на поезд, в том числе и несовершеннолетнего. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали рекордную группу уклонистов – 38 нарушителей одновременно пытались попасть в Венгрию.

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