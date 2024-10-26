Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам 2024 года.

23-летняя украинка получила престижный приз на церемонии награждения European Athletics Awards, которая состоялась 26 октября в Скопье (Северная Македония).

Магучих впервые в карьере получила главную награду от European Athletics. В сезонах 2022 и 2023 годов украинка была финалисткой номинации, но не становилась лауреаткой престижной премии.

World record-holders Yaroslava Mahuchikh and Armand Duplantis должен быть коронован 2024 European Athletes of the Year in Skopje! #GoldenTracks — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

Среди финалисток женской номинации Ярослава опередила британку Кили Ходжкинсон и нидерландку Фемке Болл.

Ходжкинсон является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в беге на 800 метров и действующей чемпионкой Европы в этой дисциплине.

Бол – трехкратная призерка Олимпиады-2024, в том числе олимпийская чемпионка в смешанной эстафете 4х400 метров. Также она является действующей чемпионкой Европы на 400-метровке с барьерами, выиграла два "золота" на ЧМ-2024 в помещении и в четвертый раз подряд победила в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, Магучих в этом сезоне завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

A historic season!



Yaroslava Mahuchikh is your women's European Athlete of the Year!



European champion

Olympic champion

Мировой рекорд clearance of 2.10m #GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

Читайте также:

Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2024 года в мире: кто конкурентки украинки

Магучих призналась, на скольких еще Олимпиадах планирует выступить и какой рекорд хочет побить

"Шаг к победе": олимпийская чемпионка Магучих задонатила еще миллион гривен для ВСУ