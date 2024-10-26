У Києві та кількох областях України повітряна тривога: що відомо

Ворожі безпілотники рухаються в напрямку Київської та Полтавської областей.

Увечері в суботу, 26 жовтня, в кількох областях України та в місті Києві оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах повідомили про загрозу ударних дронів.

У повідомленні українських захисників неба йдеться, що ворожі БпЛА рухаються через Чернігівщину в напрямку Київської області у південно-західному напрямку.

Також ворожі БпЛА рухалися через Сумщину у напрямку Полтавщини.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці.

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