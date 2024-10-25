Під час ворожої атаки у Києві ударний дрон влучив у багатоповерхівку: що відомо (фото)

За попередньою інформацією, зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах.
Увечері в п'ятницю, 25 жовтня, під час ворожої атаки ударних дронів у Києві пролунали вибухи. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний житловий будинок у Солом'янському районі столиці..
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці", - написав він.
Місцеві Telegram-канали публікують фото потужної пожежі в будинку.
У КМВА уточнили, що в багатоповерхівці, за попередньою інформацією, зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах.
"Виникла пожежа. Інформація про наслідки та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві та низці областей у п'ятницю, 25 жовтня, о 20:55 було оголошено повітряну тривогу.
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