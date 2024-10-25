У Львівській області лунали вибухи: що відомо

Потерпілих немає.
Вночі проти 25 жовтня у Львівській області лунали вибухи. У регіоні працювала ППО по російських ворожих цілях.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Уночі 25 жовтня під .час повітряної тривоги, яка тривала від 02:27 до 04:13, на територію Львівської області залетіли чотири ворожі ударні безпілотники", - йдеться у повідомленні.
З його слів, жертв та постраждалих нема.
Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА з півночі та півдня. У різних областях України фіксували безпілотники.
Читайте також:
- Вночі росіяни атакували Рівненську область: які наслідки
- ЗСУ просунулися далі в Курській області: деталі від ISW
- Наступ РФ з Білорусі на Україну в лютому 2022-го: Лукашенко вигадав свою версію