У Львівській області лунали вибухи: що відомо

Вночі проти 25 жовтня у Львівській області лунали вибухи. У регіоні працювала ППО по російських ворожих цілях.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Уночі 25 жовтня під .час повітряної тривоги, яка тривала від 02:27 до 04:13, на територію Львівської області залетіли чотири ворожі ударні безпілотники", - йдеться у повідомленні.

З його слів, жертв та постраждалих нема.

Як повідомлялося, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА з півночі та півдня. У різних областях України фіксували безпілотники.

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