Астрологічний прогноз на 24-25 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час руйнування старого заради створення нового. Насамперед така настанова стосується вирішення професійних питань, але про господарські справи теж забувати не варто.

Символ дня: Крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, пов'язані зі зниженням рівня імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його зміцнення – тут найдоступнішими способами є свіже повітря, вітаміни та посильні види спорту.

Харчування дня: під забороною жирна та смажена їжа, а також алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна збирати овочі для сушіння та лікарські трави.

Магія та містика дня: можна переписувати гороскоп, виправляючи лінію долі та спрямовуючи її в потрібне людині русло.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть смислового навантаження, тож ними можна знехтувати.

Табу дня: зірки не рекомендують спілкуватися із незнайомцями.

Цитата дня: «Війна – це здебільшого каталог грубих помилок» (Вінстон Черчілль).

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