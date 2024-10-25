ЗСУ просунулися далі в Курській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили просунулися в Курській області РФ - на південний схід від Коренєво в межах головного "українського плацдарму".

Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 24 жовтня показують, що ЗСУ просунулися вздовж річки Снагость на північ від Дарьїно та, ймовірно, утримують позиції в Дарьїно і Миколаєво-Даріно (обидві на південний схід від Коренево), йдеться у звіті.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто просунулися в районі між Шептуківкою та Хитровкою, та на захід від Толстого Лугу у напрямку Зеленого Шляху. Однак в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські блогери розповідали, що путінські війська контролюють західну половину Новоіванівки (на південний схід від Коренево), а ЗСУ діють на східній околиці населеного пункту.

Тим часом в Міноборони РФ стверджували, що українські війська атакували на південний схід від Кореневого поблизу Дарьїно, Обухівки, Нижнього Клину, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки та на південь від Суджі поблизу Плехового.