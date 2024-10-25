ВСУ продвинулись дальше в Курской области: детали от ISW

В частности, есть продвижение ВСУ вдоль реки Снагость.

Украинские Вооруженные силы продвинулись в Курской области РФ — юго-восточнее Коренево в пределах главного "украинского плацдарма".

Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что ВСУ продвинулись вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, удерживают позиции в Дарьино и Николаево-Дарино (обе юго-восточнее Коренево), говорится в отчете.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись в районе между Шептуковкой и Хитровкой, и к западу от Толстого Луга в направлении Зеленого Пути. Однако в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские блоггеры рассказывали, что путинские войска контролируют западную половину Новоивановки (юго-восточнее Коренево), а ВСУ действуют на восточной окраине населенного пункта.

Между тем в Минобороны РФ утверждали, что украинские войска атаковали юго-восточнее Кореневого вблизи Дарьино, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки и к югу от Суджи близ Плехового.

Напомним, "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны сообщило, что диктатор РФ Владимир Путин установил новый дедлайн возобновления контроля над Курской областью. Речь идет о 1 февраля.

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