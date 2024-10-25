Астролог назвал знаки Зодиака, которые сами себя разрушают

Но есть и те, кто справляется с такой задачей самостоятельно – они с настойчивостью, достойной лучшего применения, съедают себя изнутри. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые сами себя разрушают.

Скорпион

Скорпионы по понятным причинам занимают в этом рейтинге первое место. Их часто обвиняю в том, что они осложняют жизнь другим, но гораздо более жестоко они относятся к себе самим, буквально съедая себя изнутри за каждую совершенную ошибку – другим такое просто не снилось.

Рак

Раки способны сделать трагедию из любого события своей жизни: что бы ни случилось, им кажется, что все потеряно, а сами они пропали – окончательно и бесповоротно. Позднее, когда оказывается, что все не так страшно, они на какое-то время успокаиваются, но расшатанные нервы дают о себе знать.

Близнецы

Близнецы страдают от собственной двойственности и неоднозначности. Окружающим трудно общаться с человеком, у которого семь пятниц на неделе, но ему с самим собой еще тяжелее, поскольку они не могут договориться сами с собой, что постепенно разрушает их личность.

Читайте также: