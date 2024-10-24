Астрологический прогноз на 24-25 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время разрушения старого ради создания нового. Прежде всего, такаая установка касается решения профессиональных вопросов, но о хозяйственных делах тоже забывать не стоит.

Символ дня: Крокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны со снижением уровня иммунитета, по\тому необходимо принять меры по его укреплению – тут самыми доступными способами явлется свежий воздух, витамины и посильные виды спорта.

Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: можно собирать овощи для сушки и лекарственные травы.

Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, исправляя линию судьбы и направляя ее в нужное человеку русло.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки, так что ими можно пренебречь.

Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомцами.

Цитата дня: «Война это по больше части каталог грубых ошибок» (Уинстон Черчилль).

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