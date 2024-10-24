Астрологический прогноз на 24-25 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время разрушения старого ради создания нового. Прежде всего, такаая установка касается решения профессиональных вопросов, но о хозяйственных делах тоже забывать не стоит.
Символ дня: Крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны со снижением уровня иммунитета, по\тому необходимо принять меры по его укреплению – тут самыми доступными способами явлется свежий воздух, витамины и посильные виды спорта.
Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно собирать овощи для сушки и лекарственные травы.
Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, исправляя линию судьбы и направляя ее в нужное человеку русло.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки, так что ими можно пренебречь.
Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомцами.
Цитата дня: «Война это по больше части каталог грубых ошибок» (Уинстон Черчилль).
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