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Астрологический прогноз на 24-25 октября

Астрологический прогноз на 24-25 октября

Крокодил - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 23-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время разрушения старого ради создания нового. Прежде всего, такаая установка касается решения профессиональных вопросов, но о хозяйственных делах тоже забывать не стоит. 

Символ дня: Крокодил. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны со снижением уровня иммунитета, по\тому необходимо принять меры по его укреплению – тут самыми доступными способами явлется свежий воздух, витамины и посильные виды спорта. 

Питание дня: под запретом жирная и жареная пища, а также алкоголь. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно собирать овощи для сушки и лекарственные травы. 

Магия и мистика дня: можно переписывать гороскоп, исправляя линию судьбы и направляя ее в нужное человеку русло. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки, так что ими можно пренебречь. 

Табу дня: звезды не рекомендуют общаться с незнакомцами. 

Цитата дня: «Война это по больше части каталог грубых ошибок» (Уинстон Черчилль). 

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