Во Львовской области раздавались взрывы: что известно

В ночь на 25 октября во Львовской области раздавались взрывы. В регионе работала ПВО по российским враждебным целям.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ночью 25 октября во время воздушной тревоги, которая длилась с 02:27 до 04:13, на территорию Львовской области залетели четыре вражеских ударных беспилотника", — говорится в сообщении.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА с севера и юга. В разных областях Украины фиксировали беспилотники.

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