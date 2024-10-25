Во Львовской области раздавались взрывы: что известно

Потерпевших нет.
В ночь на 25 октября во Львовской области раздавались взрывы. В регионе работала ПВО по российским враждебным целям.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Ночью 25 октября во время воздушной тревоги, которая длилась с 02:27 до 04:13, на территорию Львовской области залетели четыре вражеских ударных беспилотника", — говорится в сообщении.
По его словам, жертв и пострадавших нет.
Как сообщалось, этой ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА с севера и юга. В разных областях Украины фиксировали беспилотники.
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