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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • Група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у північному напрямку.
  • Полтавська область — загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини.
  • Вінницька область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини.
  • Рух ударних БпЛА територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Київську область.

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