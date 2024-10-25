Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- Група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у північному напрямку.
- Полтавська область — загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини.
- Вінницька область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини.
- Рух ударних БпЛА територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Київську область.
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