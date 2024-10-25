Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у північному напрямку.

Полтавська область — загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини.

Вінницька область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини.

Рух ударних БпЛА територією Херсонської області у напрямку Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Київську область.

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