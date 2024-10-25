На Київщині працюють сили ППО — КОВА

У київській області в ніч проти 25 жовтня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, місцевих жителів закликають дотримуватися інформаційної тиші, а саме не фіксувати та не викладати в мережу роботу сил ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Київську область.

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