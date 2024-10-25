В Киевской области работают силы ПВО — КОВА

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
В киевской области в ночь на 25 октября сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители призывают соблюдать информационную тишину, а именно не фиксировать и не выкладывать в сеть работу сил ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.
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