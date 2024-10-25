Мир на пути к катастрофическому потеплению на 3 градуса Цельсия — ООН

Текущая климатическая политика приведет к глобальному увеличению температуры, которое более чем вдвое превышает согласованный почти десять лет назад предел.

В ежегодном отчете ООН утверждается, что к 2100 году миру грозит потепление на 2,6-3,1 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, сообщает Politico.

Серьезность и частота опасных волн жары, разрушающих штормов и других стихийных явлений возрастает с каждой долей потепления.

Также читайте Климатическая катастрофа неизбежна: есть ли у человечества шанс выжить

При повышении глобальной температуры на 3 градуса по Цельсию, говорят ученые, мир может пройти несколько точек невозврата, что приведет к резкому изменению климата планеты и повысит уровень моря, например, из-за обвала полярных ледовых шапок.

"Если страны не выполнят текущие обязательства, цель Парижского соглашения по удержанию глобального потепления до 1,5C через несколько лет перестанет быть жизнеспособной, а 2C займет ее место в отделении интенсивной терапии", — образно сказала Ингер Андерсен, руководитель отдела окружающей среды ООН .

В мире уже на 1,3°С жарче, чем до промышленной революции, а выбросы парниковых газов, нагревающих планету, продолжают расти, увеличившись на 1,3 процента в прошлом году по сравнению с 2022 годом.

Даже самый лучший сценарий 2,6C означает катастрофическое потепление с "изнурительными последствиями для людей, планеты и экономики", предупреждает ООН.

Авторы отчета утверждают, что по всем сценариям, шансы мира ограничить потепление до 1,5C "практически равны нулю".

Напомним, в Антарктиде наблюдается стремительное озеленение, вызванное изменениями климата.

Читайте также: