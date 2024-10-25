Світ на шляху до катастрофічного потепління на 3 градуси Цельсія — ООН

Поточна кліматична політика призведе до глобального збільшення температури, яке більш ніж удвічі перевищує погоджену майже десять років тому межу.

У щорічному звіті ООН стверджується, що до 2100 року світові загрожує потепління на 2,6-3,1 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня, повідомляє Politico.

Серйозність і частота небезпечних хвиль спеки, руйнівних штормів та інших стихійних явищ зростає з кожною часткою потепління.

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За умови підвищення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм, кажуть вчені, світ може пройти кілька точок неповернення, що призведе до різкої зміни клімату планети та підвищить рівень моря, наприклад, через обвал полярних льодових шапок.

“Якщо країни не виконають поточні зобов’язання, ціль Паризької угоди щодо утримання глобального потепління до 1,5C через кілька років перестане бути життєздатною, а 2C займе її місце у відділенні інтенсивної терапії”, – образно сказала Інгер Андерсен, керівник відділу навколишнього середовища ООН.

У світі вже на 1,3°С спекотніше, ніж до промислової революції, а викиди парникових газів, що нагрівають планету, продовжують зростати, збільшившись на 1,3 відсотка минулого року порівняно з 2022 роком.

Навіть найкращий сценарій 2,6C означає катастрофічне потепління з “виснажливими наслідками для людей, планети та економіки”, попереджає ООН.

Автори звіту стверджують, що за всіма сценаріями, шанси світу обмежити потепління до 1,5C “практично дорівнюють нулю”.

Нагадаємо, в Антарктиді спостерігається стрімке озеленення, це викликане змінами клімату.

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