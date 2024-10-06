В Антарктиді через зміни клімату фіксують стрімке озеленення (фото)

В Антарктиді спостерігається стрімке озеленення, це викликане змінами клімату.

Це стало відомо з досліджень, вони опубліковані у журналі Nature Geoscience.

Площа потенційного рослинного покриву на континенті зросла з 0,863 квадратного кілометра у 1986 році до вражаючих 11,947 квадратного кілометра у 2021 році. Це свідчить про значні зміни в екосистемах регіону.

Зростання рослинності відображає глобальну тенденцію озеленення в холоднокліматичних регіонах, яка стала результатом нещодавнього потепління. Такі зміни можуть свідчити про потенційно масштабні трансформації в наземних екосистемах Антарктичного півострова, що, в свою чергу, вплине на їх довгострокове функціонування. Дослідження вказують на те, що наслідки кліматичних змін можуть бути більш широкими, ніж очікувалося, і потребують подальшого вивчення.

Наслідки / Nature Geoscience

Наслідки / Nature Geoscience

Нагадаємо, вперше за кілька років на станції "Академік Вернадський" знову з’явився імператорський пінгвін. Біологи повідомили, що це молодий пінгвін, що підтверджується його сірим "підлітковим" забарвленням на частинах голови. Востаннє імператорських пінгвінів спостерігали тут понад три роки тому.

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