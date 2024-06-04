Острів на Карибах йде під воду, а жителів евакуюють – яка причина

Невеликий острів біля берегів Панами Гарді Сугдуб в Карибському морі, де живе 1200 осіб, повільно занурюється в море. Внаслідок затоплення місцеві мешканці змушені переселятися на материк.

Про це пише АР.

На крихітному острові біля панамського узбережжя Карибського моря близько 300 сімей пакують свої речі, готуючись до різких змін.

Гарді Сугдуб населяє переважно індіанський народ куна (або ґуна), які поселилися на острові близько 200 років тому. Покоління, які виросли на Гарді Сугдуб у житті, присвяченому морю та туризму, обміняють це наступного тижня на тверду землю материка.

Жителі острова Гарді Сугдуб

"Нам трохи сумно, тому що ми залишимо позаду домівки, які знали все життя, море, де ми ловимо рибу, де ми купаємося і куди приїжджають туристи, але острів потроху тоне", – сказала 24-річна Надін Моралес, яка готувалася переїхати разом зі своєю матір’ю, дядьком і хлопцем.

Свиня стоїть у загоні на острові Гарді Сугдуб / Фото: Associated Press

Представник міністерства житлового будівництва Панами повідомив, що деякі люди вирішили залишитися на острові, доки це не стане безпечним, але не назвав конкретної кількості.

Гарді Сугдуб – один із 50 населених островів в архіпелазі Ґуна Яла. Його довжина становить лише 400 ярдів (366 метрів), а ширина – 150 ярдів (137 метрів). Щороку, особливо в листопаді та грудні, коли сильні вітри розганяють хвилі, вода заливає вулиці та проникає в будинки.

Зміни клімату не тільки призводять до підвищення рівня моря, але й нагрівають океани та, таким чином, викликають сильніші шторми.

Куни намагалися зміцнити край острова скелями, палями та коралами, але морська вода продовжує надходити.

"Останнім часом я бачу, що зміна клімату справила великий вплив", – каже Моралес. "Тепер приплив досяг такого рівня, якого не було раніше, і спека нестерпна".

Також читайте Любителів кави очікує гірший на смак і дорожчий напій: до чого тут глобальне потепління

Стівен Патон, директор програми фізичного моніторингу Смітсонівського інституту в Панамі, сказав, що майбутній крок є прямим наслідком зміни клімату через підвищення рівня моря.

"Острови в середньому знаходяться лише на півметра над рівнем моря, і коли рівень піднімається, рано чи пізно гунам доведеться покинути всі острови, майже напевно, до кінця століття або раніше. Це впливає на всі узбережжя світу з різною швидкістю", – сказав Патон.

За оцінками Панами, переселення приблизно 38 000 жителів, які зіткнуться з підвищенням рівня моря в коротко- та середньостроковій перспективі, коштуватиме близько 1,2 мільярда доларів.

Раніше ми писали, який вплив Сонця на глобальне потепління.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.