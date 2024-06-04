Рідке та тонке волосся: що не потрібно робити, зачіски, які не підходять

Чого потрібно уникати, якщо у вас рідке та тонке волосся

На жаль не всім пощастило мати густе волосся від природи, рідкі та тонкі пасма є поширеним явищем. Але впадати у відчай з приводу цього не потрібно, достатньо розуміти що не потрібно робити з таким волоссям, яких помилок уникати та правильно підбирати зачіски.

Якщо у вас рідке, тонке волосся, не потрібно:

Відрощувати довге волосся. Найчастіше, що роблять власниці рідкого волосся - намагаються компенсувати цей недолік за рахунок довжини. Насправді це ще більш виділяє недоліки волосся. Крім того, довге волосся є додтаковим навантаженням, яке абсолютно не потрібне слабким цибулинам.

Найчастіше, що роблять власниці рідкого волосся - намагаються компенсувати цей недолік за рахунок довжини. Насправді це ще більш виділяє недоліки волосся. Крім того, довге волосся є додтаковим навантаженням, яке абсолютно не потрібне слабким цибулинам. Робити драбинку по всій довжині. Драбинка не надає обєму, як дехто думає, вона більше підходить для того, щоб надати форми густому волоссю.

Драбинка не надає обєму, як дехто думає, вона більше підходить для того, щоб надати форми густому волоссю. Прямий чубчик. Від прямих, рівних зрізів краще утриматися, це стосується чубчика в першу чергу, який тільки підкреслить відсутність обсягу.

Від прямих, рівних зрізів краще утриматися, це стосується чубчика в першу чергу, який тільки підкреслить відсутність обсягу. Робити одночасно хвіст та проділ. Якщо зробити хвіст або пучок та проділ, волосся буде здаватися ще більш рідким. Замість цього можна зробити просто гладкий хвіст, таке волосся будуть виглядати природно і красиво.

Якщо зробити хвіст або пучок та проділ, волосся буде здаватися ще більш рідким. Замість цього можна зробити просто гладкий хвіст, таке волосся будуть виглядати природно і красиво. Піднімати волосся біля коріння. Якщо волосся рідке, тонке, підіймання пасом в зоні коренів теж не годиться. Найкраще — зробити укладання в стилі мокрий ефект за допомогою гелю.

Якщо волосся рідке, тонке, підіймання пасом в зоні коренів теж не годиться. Найкраще — зробити укладання в стилі мокрий ефект за допомогою гелю. Великі локони. Така зачіска на тонкому волоссі виглядають дивно. Великих локонів з рідкого волосся виходить обмаль, тому зачіска має поганий вигляд. Краще зробити тонкі завитки та злегка їх залакувати.

Така зачіска на тонкому волоссі виглядають дивно. Великих локонів з рідкого волосся виходить обмаль, тому зачіска має поганий вигляд. Краще зробити тонкі завитки та злегка їх залакувати. Нарощувати волосся. Багато хто намагається виправити проблему рідкого волосся його нарощуванням. Від цього волосся стане слабкішим та буде ще його менше.

Багато хто намагається виправити проблему рідкого волосся його нарощуванням. Від цього волосся стане слабкішим та буде ще його менше. Робити занадто укладену, "тугу" зачіску. Вона не підходить тим, хто прагне візуально збільшити об'єм волосся. Таке укладання візуально може зробити волосся ще тоншим.

Вона не підходить тим, хто прагне візуально збільшити об'єм волосся. Таке укладання візуально може зробити волосся ще тоншим. Стилісти не радять робити для тонкого волосся боб з тупими кінчиками. Довжина, приблизно до лінії щелепи підкреслює відсутність об’єму та рідкі пасма.

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