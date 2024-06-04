Рідке та тонке волосся: що не потрібно робити, зачіски, які не підходять

Чого потрібно уникати, якщо у вас рідке та тонке волосся
На жаль не всім пощастило мати густе волосся від природи, рідкі та тонкі пасма є поширеним явищем. Але впадати у відчай з приводу цього не потрібно, достатньо розуміти що не потрібно робити з таким волоссям, яких помилок уникати та правильно підбирати зачіски.
Якщо у вас рідке, тонке волосся, не потрібно:
- Відрощувати довге волосся. Найчастіше, що роблять власниці рідкого волосся - намагаються компенсувати цей недолік за рахунок довжини. Насправді це ще більш виділяє недоліки волосся. Крім того, довге волосся є додтаковим навантаженням, яке абсолютно не потрібне слабким цибулинам.
- Робити драбинку по всій довжині. Драбинка не надає обєму, як дехто думає, вона більше підходить для того, щоб надати форми густому волоссю.
- Прямий чубчик. Від прямих, рівних зрізів краще утриматися, це стосується чубчика в першу чергу, який тільки підкреслить відсутність обсягу.
- Робити одночасно хвіст та проділ. Якщо зробити хвіст або пучок та проділ, волосся буде здаватися ще більш рідким. Замість цього можна зробити просто гладкий хвіст, таке волосся будуть виглядати природно і красиво.
- Піднімати волосся біля коріння. Якщо волосся рідке, тонке, підіймання пасом в зоні коренів теж не годиться. Найкраще — зробити укладання в стилі мокрий ефект за допомогою гелю.
- Великі локони. Така зачіска на тонкому волоссі виглядають дивно. Великих локонів з рідкого волосся виходить обмаль, тому зачіска має поганий вигляд. Краще зробити тонкі завитки та злегка їх залакувати.
- Нарощувати волосся. Багато хто намагається виправити проблему рідкого волосся його нарощуванням. Від цього волосся стане слабкішим та буде ще його менше.
- Робити занадто укладену, "тугу" зачіску. Вона не підходить тим, хто прагне візуально збільшити об'єм волосся. Таке укладання візуально може зробити волосся ще тоншим.
- Стилісти не радять робити для тонкого волосся боб з тупими кінчиками. Довжина, приблизно до лінії щелепи підкреслює відсутність об’єму та рідкі пасма.
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